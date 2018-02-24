Сегодня, 24 февраля, на Олимпиаде-2018 завершился поединок сборных Канады и Чехии за бронзовые награды Игр.

Победу со счетом 6 - 4 одержала канадская сборная, которая и стала бронзовым призером олимпийского турнира. Правда стоит отметить, что в этом году НХЛ не отпустила сильнейших игроков для участия в олимпийских играх.

У канадцев в бронзовом поединке против чехов дубли оформили Эндрю Эббетт и Крис Келли, еще по одной шайбе забросили Дерек Рой и Войтек Вольски. У сборной Чехии голами отметились Мартин Ружичка, Ян Коварж и Роман Червенка, автор дубля.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что впервые в истории Олимпиад в финале хоккейного турнира Россия сыграет с Германией.

Также мы сообщали, что МОК еще не решил, стоит ли позволять сборной России пройти под своим флагом на церемонии закрытия Игр.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!