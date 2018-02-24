Сегодня, 24 февраля, на Олимпиаде-2018 завершился поединок сборных Канады и Чехии за бронзовые награды Игр.

Победу со счетом 6 - 4 одержала канадская сборная, которая и стала бронзовым призером олимпийского турнира. Правда стоит отметить, что в этом году НХЛ не отпустила сильнейших игроков для участия в олимпийских играх.

У канадцев в бронзовом поединке против чехов дубли оформили Эндрю Эббетт и Крис Келли, еще по одной шайбе забросили Дерек Рой и Войтек Вольски. У сборной Чехии голами отметились Мартин Ружичка, Ян Коварж и Роман Червенка, автор дубля.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что впервые в истории Олимпиад в финале хоккейного турнира Россия сыграет с Германией.

Также мы сообщали, что МОК еще не решил, стоит ли позволять сборной России пройти под своим флагом на церемонии закрытия Игр.