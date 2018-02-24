В Киеве непрекращающийся снегопад усложнил движение транспорта, в центре города и на многих трассах образовались пробки. Таковы данные Google.

Автомобилисты простаивают в тянучках на Южном и Московском мосту и в центре Киева. В частности, движение особенно затруднено возле станций метро "Лукьяновская", "Университет", "Театральная" и "Площадь Независимости". Кроме того, пробки образовались на Окружной.

Скорость машин в пробках не превышает 5 км/ч.

Фото: google.com.ua/maps

Отметим, по данным ресурса, на данный момент в Киеве произошло около 20 ДТП.

В целом же, по данным Яндекс.пробки в Киеве ситуация контролируемая. Заторы не превышают 4 баллов из максимальных 10.

Напомним, ожидается, что в Киеве снег будет идти до конца суток, и снежный покров увеличится на 3-5 см.

Как сообщала "Страна", движение по дорогам Запорожской области серьезно усложнилось из-за сильных снегопадов.

"Страна" следит за ситуацией на главных дорогах Киева и Украины онлайн.