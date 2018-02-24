Президент Петр Порошенко отказался поддерживать идею о миротворцах на Донбассе от Беларуси.

Об этом сообщил экс-глава Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, передает "Белорусский партизан".

"Порошенко сказал, что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора. Беларусь через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину", - отметил Шушкевич.

Он также заявил, что мнение Порошенко поддержали в ходе обсуждения.

"Я убежден, что все, кто участвовал в этом разговоре, были с этим согласны", - добавил Шушкевич.

Напомним, Беларусь может направить своих миротворцев на Донбасс при выполнении ряда условий, в частности - с согласия СБ ООН и Украины.

Ранее у Порошенко назвали необходимое число миротворцев на Донбассе - 30 тысяч человек.

Как сообщала "Страна", появились первые очертания плана установления мира на Донбассе.