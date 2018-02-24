В Виннице автомобиль Ford Mondeo выехал за пределы проезжей части улицы Пирогова и столкнулся с деревом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Инцидент произошел около 17.00.

54-летний местный житель за рулем автомобиля Ford Mondeo двигался в направлении Сабаровского шоссе. По предварительным данным, мужчина скончался в результате сердечного приступа в автомобиле. После этого неуправляемая машина выехала за пределы дороги и столкнулась с деревом.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего")", - говорится в сообщении.

Окончательно причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Продолжается расследование.

Как сообщала "Страна", причиной смерти американского военного во Львове стал сердечный приступ.

Напомним также, что ранее в Винницкой области машина скорой попала в ДТП из пяти автомобилей.