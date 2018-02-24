Популярный российский журналист и блогер, главный редактор крупного спортивного портала Sports.ru Юрий Дудь решил пообщаться с читателями в неформальной обстановке. Он объявил об интервью с самим собой, выбрал из нескольких сотен вопросов лучшие и ответил на них.

Так отвечая на один из вопросов, Юрий Дудь заявил, что он рад тому, что он украинец.

"Всю свою юность я ездил или в Хмельницкую область, или в Киев каждый год и очень от этого кайфовал.

Гордиться национальностью - мне всегда казалось, что это слишком пафосно и вообще странно; я привык гордиться только тем, в чем есть моя непосредственная заслуга. Радоваться национальности - это да. Я очень рад, что я украинец.

В этом, конечно, усмотрят стереотипное мышление и, не исключаю, расизм, но отличительными чертами украинцев мне всегда виделись пассионарность, предприимчивость и в хорошем смысле слова простота. Все это я регулярно наблюдаю в своем поведении, все это очень помогает мне по жизни. Ближайшее мое окружение относится к этому так же, как и ко всей Украине. То есть отлично", - заявил Дудь.

Он также назвал трех VIP-персон в Украине с которыми хотел бы записать интервью.

"Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Виталий Кличко", - кратко ответил Юрий Дудь на заданный вопрос.

Ранее "Страна" сообщала, что папарацци сняли, как Кличко одной рукой носит в полотенце свою дочь на пляже Барбадоса.

Также мы рассказывали, что у Порошенко назвали необходимое число миротворцев на Донбассе.