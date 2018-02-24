Замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил о попытке спецслужб России взорвать ракетный крейсер "Украина". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в диверсии подозревают россиянина Давида Пономарева и его агентов-сообщников. В ведомстве утверждают, что они планировали взорвать законсервированный с 1996 года крейсер в День Конституции Украины для запугивания населения.

Российские спецслужбы применили резервный вариант провокации с привлечением как исполнителей иностранных граждан, так и членов одной из праворадикальных группировок Евросоюза.

"Их личности установлены и через соответствующие международные процедуры мы будем привлекать злоумышленников к уголовной ответственности", - отметил заместитель главы спецслужбы.

"Оперативники СБ Украины предупредили организацию Пономаревым еще более дерзких провокаций в Черновицкой области. Исполнителям перечислили из России также авансовый платеж за поджог двух румынских школ на Буковине", - рассказали в СБУ.

Ранее в Минобороны отказались от ракетного крейсера "Украина", который почти построен.

Как сообщала "Страна", завод Порошенко будет ремонтировать корабли ВМС в Черноморске. Первым отремонтируют фрегат "Гетьман Сагайдачный", на ремонт которого в 2017 году выделили 91 миллион гривен.