В городе Бурштын Ивано-Франковской области выпал снег темного цвета. Местные жители винят в этом выбросы Бурштынской ТЭС. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Авторы видео показывают на видео, что под плотной темной поверхностью находится белый и пушистый снег.

Как пишет Kurs, жители города несколько лет жалуются на выбросы Бурштынской ТЭС. Однако недавно ДТЭК "Энерго" заявила об успешной реконструкции энергоблока №10 Бурштынской ТЭС стоимостью 1,1 млрд грн.

После выпадания черного снега в Ивано-Франковской области местные жители инициировали создание экологической комиссии для проведения исследований по выбросам Бурштынской ТЭС. При этом в ДТЭК "Энерго" заявили, что на Бурштынской ТЭС была проведена реконструкция энергоблока, на котором был установлен новый электрофильтр, благодаря чему уровень выбросов ТЭС снизился до европейских норм.

Фото: КУРС/YouTube

Как сообщала "Страна", на борьбу со снегом в Киеве выступили 502 машины и 4 925 человек.

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