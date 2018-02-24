В Киеве для уборки снега задействовали рекордное количество техники. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам заместителя директора департамента городского благоустройства Киевской городской госадминистрации Тараса Панчия, на территории Киева работают 502 единицы техники и 4 925 человек.

"В каждом районе назначены инспекторы по благоустройству, которые сейчас работают с предпринимателями, чтобы они возле своих ресторанов, аптек также убирали снег. Сейчас ситуация контролируемая", - отметил Панчий.

Как сообщала "Страна", в Киеве с утра 24 февраля идет снег. По информации синоптиков, до полуночи снег прекратится. Дневная температура воздуха в Киеве -8...-10 градусов.

В Госгидромете указали, что снег идет в западных, северных, центральных и южных областях (до 10 см). В горной местности интенсивность осадков сильнее - там выпало до 17 см. На востоке и северо-востоке без осадков.

Также стало известно, когда в Украине отступят морозы и начнется оттепель.