В Молдове 53 населенных пункта подписали символическую декларацию об объединении с Румынией. Об этом сообщает Newsmaker.

Так, например, символический документ об объединении с Румынией подписали в селе Пеулешть Каларашского район.

За "объединение" выступили мэр, член Либеральной партии Ион Прунич, секретарь местного совета и шесть местных советников.

В селе Синешть Унгенского района за объединение подписались мэр, член Либеральной партии Юрие Церуш, секретарь местного совета, несколько советников и настоятель церкви "Рождества Пресвятой Богородицы".

В селе Тенерешть Каушанского район декларацию подписал мэр, член Демократической партии Константин Берлински, секретарь местного совета и семь советников.

Напомним, в Молдове кампанию принятия символических деклараций об объединении с Румынией организовала унионистская гражданская платформа Acţiunea 2012 Инициаторы проекта планируют, что в год столетия объединения Румынии аналогичное решение примут в ста населенных пунктах Молдовы.

Как сообщала "Страна", с понедельника в Молдове запретили показывать российские новости.

Напомним также, что ранее в Молдове десять сел приняли символическую декларацию об объединении с Румынией. Также, по данным СМИ, в декларации, адресованной президенту и парламенту Румынии, говорится, что села требуют возвращения румынских территорий, незаконно присоединенных бывшим СССР в результате пакта Риббентропа-Молотова.