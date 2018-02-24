Сборная Германии по хоккею сенсационно победила национальную команду Канады со счетом 4:3 в полуфинале олимпийского хоккейного турнира в южнокорейском Пхёнчхане и впервые в истории сыграет в матче за золотые награды Олимпиады.

Сборная Канады - девятикратный победитель олимпийского хоккейного турнира, но теперь канадцы не сыграют в финале Игр впервые с 2006 года!

Эта победа стала третьей для сборной Германии над командой Канады и первой - на Олимпиадах. Ранее немцы обыгрывали канадцев лишь в групповых турнирах чемпионатов мира, когда в 1987 году сборная ФРГ победила со счетом 5:3, в 1996-м немцы обыграли канадцев со счетом 5:1.

Сборная Германии впервые сразится за золото Олимпийских игр. Ранее лучшим результатом немецких хоккеистов стали бронзовые награды, которые они сумели взять на Играх в Лейк-Плэсиде в 1932 году и на Олимпиаде-1976 в Инсбруке.

В финале олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане сборная Германии сыграет с командой олимпийских атлетов из России, встреча пройдет 25 февраля, начало - 08.10 по Киеву.

Российские хоккеисты победили сборную Чехии со счетом 3:0 в полуфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Для россиян это будет первый олимпийский финал за 20 лет, в японском Нагано в 1998 году команда уступила как раз чехам со счетом 0:1.

В матче за третье место канадские хоккеисты 24 февраля сыграют со сборной Чехии, начало - 16:10 по Киеву.

Ранее "Страна" сообщала, полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, а также привела общий зачет медалей зимних Игр.