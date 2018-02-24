Сотрудники полиции задержали около 20 человек, собравшихся у памятника Неизвестном матросу на Аллее Славы в Одессе, чтобы отметить День защитника Отечества.

Напомним, возложение цветов к монументу должно было начаться в 17:00, однако примерно за полчаса до этого неизвестный сообщил в полицию о заминировании аллеи. На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно–оперативная группа. Никаких взрывоопасных предметов и веществ они так и не нашли, и запланированная одесситами церемония всё же состоялась. Однако, состоялись задержания.

Советник главы начальника областного управления полиции Руслан Форостяк отметил: поводом для задержания стало то, что некоторые из молодых людей, пришедших на мероприятие, носили маски-"балаклавы". "Это достаточное основание для реагирование полиции в наше тревожное время", — заявил Форостяк.

Фото: facebook.com

У некоторых пришедших полиция нашла газовые баллончики.

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