Серьёзное тройное ДТП с пострадавшими произошло 23 февраля на проспекте Правды, напротив ТЦ "Орнамент".

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Со слов водителя Skoda, когда выезжал со второстепенной дороги "он сам не понял, как оказался на полосе встречного движения", там в это время ехал автомобиль Renault, произошло лобовое столкновение.

"В это время за "французом" ехал автомобиль Mazda, который въехал в в него. В результате ДТП пострадал водитель Skoda, был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Видео: Youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", ранее в результате ДТП в центре Киева автомобиль перевернулся от сильного удара.

Мы писали, что появилось видео с места смертельного ДТП в Киеве, где погиб водитель "Шкоды".

Ранее в Киеве ДТП остановило работу трамваев.