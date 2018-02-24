Прокуратура Ровенской области взяла на контроль ход проведения досудебного расследования в уголовном производстве по факту поджога редакции местного издания "Четвертая власть". Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

"Установлено, что 22.02.2018 около 19 часов в помещение редакции, которое находится в Ровно, зашел неизвестный мужчина и бросил бутылку с легковоспламеняющимся горючим веществом. В это время в помещении на втором этаже находились журналисты, которые вызвали оперативные службы. Возгорание было ликвидировано. В результате инцидента повреждены окна, двери, офисная мебель и оборудование. Никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

На данный момент продолжается досудебное расследование, ход которого взят под контроль Ровенской областной прокуратуры.

"В уголовном производстве допрошены свидетели, составлен фотопортрет подозреваемого лица, изъято обгоревшую бутылку с запахом горюче-смазочных материалов, которую направили для проведения экспертизы", - добавили в прокуратуре.

Как сообщала "Страна", на Подоле в Киеве после поджога взорвалась машина.

Мы писали, что офис союза венгров, по словам Геннадия Москаля, в Ужгороде пытались поджечь праворадикалы из ЕС.

Ранее монахи Десятинного монастыря просят суд отпустить поджигателей храма.