В Черновцах участника боевых действий в зоне АТО высадили из маршрутки еще и нахамили при этом.

"Показываю удостоверение водителю маршрутки, а он сразу агрессивно говорит: "Я вас не повезу". И он за плечо красиво выпроводил на улицу", - рассказал о произошедшем ветеран АТО Николай Виконского.

Мужчина вызвал полицию, но водитель маршрутки нагрубил даже инспекторам. Кроме того, отказался от объяснений.

Теперь побратимы Виконского пошли искать защиту в мэрию, но там сказали, что властям тяжело на всех воздействовать, но с водителям побеседуют. За отказ провезти в маршрутке бойца АТО водитель может заплатить штраф 170 грн, а вот уволить его могут только по решению руководства транспортной компании.

Как сообщала "Страна", в Одессе девушку пытались выгнать из маршрутки за украинский язык.

Ранее стало известно, что бойцы АТО прикидывались инвалидами, чтобы получить по 200 тысяч гривен.