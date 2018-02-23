Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс официально признал себя виновным в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний, Накануне Мюллер выдвинул новые обвинения против них.

Экс-глава предвыборного штаба Трампа Манафорт и Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования так называемого "российского дела" спецпрокурора Роберта Мюллера, им предъявили обвинения в конце октября, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

Гейтс и Манафорт обвиняются в подготовке ложных налоговых деклараций, банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, отмывании средств, не раскрытии доходов из иностранных источников, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и украинской Партией регионов.

Гейтс сделал заявление в федеральном суде в Вашингтоне. Манафорт сказал, что он невиновен.

"Заявление Гейтса является убедительным свидетельством того, что он планирует сотрудничать со спецпрокурором Мюллером", - пишет агентство.

Как сообщала "Страна", ранее спецпрокурор США Мюллер расширил расследование против зятя Трампа.

Мы писали, что спецпрокурор США хочет знать, что делали русский юрист и дочь президента США в одном лифте.

Ранее Манафорт подал иски на спецпрокурора Мюллера и Минюст.