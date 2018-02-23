В России запустили забавный сервис по обмену традиционных подарков к 23 февраля на букет цветов к 8 марта. На сайте указано, что это "Сервис утилизации подарков на 23 февраля".

Суть в том, что мужчина может обменять подаренные женщинами носки, гели для душа, пену для бритья и другие предметы на букеты цветов к 8 Марта.

"Все каждый год шутят над банальными подарками для мужчин 23 Февраля, но никто никогда не предлагает никакого решения. Мы решили закрыть эту проблему", - сказали авторы идеи порталу vc.ru.

Они рассказали, что проект будет прибыльным, ведь розы они закупают по цене ниже рыночной у своего партнера, а подарки, которые сдают мужчины, планируют продать на Avito.

Тарифы следующие: носки, дезодорант + доплата 500 рублей = 11 роз.

Носки, дезодорант, гель для душа и бритвенный станок + доплата 1000 рублей = 21 роза.

Полный набор мужских подарков - носки, дезодорант, гель для душа, бритвенный станок, пена для бритья, кружка - с доплатой в 2,5 тыс. рублей потянет на 51 розу.

Фото: 23na8.ru

Ранее "Страна" рассказывала, как в Украине отмечают 23 февраля на фронте и в тылу. "Биографию миллионов людей не отменишь".

Накануне запрос "С 23 февраля" вырвался в топ украинского Google.