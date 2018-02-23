Полиция считает законным дополнительный осмотр женщин в Оболонском районном суде Киева перед заседанием по делу бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемом в государственной измене, 21 февраля.

Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало на своей странице в социальной сети Facebook.

Относительно действий полиции в Оболонском суде, то меры по обеспечению безопасности проводились исключительно в соответствии со ст. 29 ЗУ "О Национальной полиции", - написал он.

По словам Тракало, женщины-полицейские просили женщин, желающих присутствовать на этом судебном заседании, расстегнуть только верхнюю одежду.

Спикер Нацполиции также сообщил, что во время этих мероприятий было выявлено представительницу одного из общественных движений, которая имела целью выразить свой протест в довольно эпатажный способ.

С ней провели разъяснительную беседу и отпустили.

Тракало также попросил отнестись с пониманием к подобным действиям полицейских.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее полиция начала служебную проверку из-за обыска журналисток в Оболонском суде.

Мы писали, что полиция отпустила активистку Femen, которую задержали в суде перед допросом Порошенко.