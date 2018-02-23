"Укрзализныця" работает над запуском скоростного поезда из Киева в Борисполь, где расположен одноименный международный аэропорт.

Ранее Гройсман пообещал Киеву в конце года рельсовый автобус от жд-вокзала до "Борисполя".

Сейчас УЗ уже разработала проектную документацию для запуска поезда, сказал и. о. главы правления компании Евгений Кравцов в эфире "Громадського".

Закончить работы планируют до конца года.

"После совещания у Премьер-министра на прошлой неделе мы начали в прошлую пятницу работу. По состоянию на сейчас уже есть проектная документация. В течение нескольких недель мы планируем завершить принятие всех документов, начать работы не позднее апреля-мая и завершить до конца 2018 года", - рассказал Кравцов.

Он уверен, что проект будет успешным. Власти обещают, что он позволит добраться от ж/д вокзала до аэропорта за 35 минут. Стоимость билета - 80-120 гривен.

Ранее "Страна" сообщала, как министр Омелян будет строить Hyperloop, а также о том, что Омелян загадочно объявил о строительстве в Украине нового аэропорта.