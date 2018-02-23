Процесс перемещения посольства Соединенных Штатов Америки в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим может быть завершен в мае нынешнего года вместо заявленного почти двухлетнего периода.

Об этом сообщило в пятницу американское информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

"Ожидается, что Соединенные Штаты откроют свое посольство в Израиле в городе Иерусалиме в мае", - отметил представитель администрации.

Как уточнили в Госдепе, на первых порах посольство разместится в квартале Арнона, в современном доме, где сейчас базируются консульские службы Генерального консульства США в Иерусалиме.

В первый период посольство США в Иерусалиме на объекте "Арнона" будет иметь несколько офисов для посла и небольшого количества персонала. "К концу следующего года мы намерены открыть дополнительное помещение в посольстве в Иерусалиме на объекте "Арнона", которое обеспечит работу посла и его команды расширенным офисом", - отмечается в заявлении.

В перспективе США планируют возвести отдельное здание для посольства в новом месте, отметили в Государственном департаменте США.

Таким образом, завершение процесса переноса дипломатического учреждения из Тель-Авива в Иерусалим в мае состоится намного раньше, чем ожидалось. В частности, вице-президент США Майк Пенс в прошлом месяце, выступая перед Кнессетом во время своего визита в Израиль, заявил, что процесс планируется завершить до конца 2019 года.

Теперь же, по словам источника, открытие американского посольства в Иерусалиме планируется приурочить к 70-летию основания Израиля.

Как сообщала "Страна", мы писали, что Генеральная ассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля.

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