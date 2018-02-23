Телеканал Newsone подает в суд на Нацполицию, которая закрыла дело о блокировании редакции телеканала радикалами в начале декабря. Об этом сообщается на сайте NewsOne.

Журналисты напоминают, что сначала полиция отказалась вообще открывать криминальное производство. Потом под давлением общественности это произошло, но "совершив несколько формальных следственных процессуальных действий и выдержав время, пока значительный общественный резонанс данного события спадет", полиция дело закрыла.

За время расследования полиция только допросила одного из десятков блокадчиков. В действиях этого человека следователь увидел все признаки мирной демонстрации, но все же завел на него административное дело, потому что он не проифнормировал власть про свою "мирную" демонстрацию.

"NEWSONE не собирается воспринимать, как должное, такую ​​бестолковую работу следователей Национальной полиции и подает заявление в суд об отмене данного постановления и продолжение уголовного производства и именно по ст. 171 УК Украины "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в заявлении издания.

Также телеканал обращается ко всем независимым средствам массовой информации и международным правозащитным организациям в связи со сложившейся ситуацией.

Напомним, после блокады Нацсовет решил наслать проверку на телеканал Newsone из-за высказывания гостей о госперевороте на Майдане.

Ранее NewsOne требовал извинений от Администрации президента за обвинения в "фейках".