Украинская актриса Иванна Сахно сыграла роль одного из кадетов в фантастическом фильме-экшн "Тихоокеанский рубеж: Восстание" о борьбе людей с гигантскими монстрами, которые зовутся Кайдзю.

Как сообщили Укринформу в кинодистрибьюторской компании "B&H", в украинский прокат фильм выйдет 22 марта 2018 года.

"Играть в фантастическом экшне это большая физическая нагрузка. Съемки фильма продолжались пять месяцев и проходили в Австралии и Китае", - отметила Сахно.

Фото: hromadske.ua

Актриса специально приезжала в Киев, чтобы самостоятельно озвучить свою героиню в украинской версии фильма; ее персонаж на больших экранах Украины заговорит собственным голосом и на родном языке.

По словам актрисы, для съемок в фильме ей пришлось кардинально изменить прическу, тренироваться почти каждый день по четыре часа и питаться по программе диетолога, чтобы набрать вес.

"У меня были длинные волосы, но они не вписывались в характер моей героини, поэтому меня подстригли под мальчика. Девушка, которую я играю, очень сильная и настойчивая. Она потеряла родителей во время атаки Кайдзу и прошла путь, чтобы попасть в программу обучения пилотов Егеря. Кадеты стали ее семьей", - рассказала о своей роли Сахно.

По ее словам, костюмы одевались почти час и весили по 15 кг, а поскольку их нельзя было снимать в течение съемочного дня, актеры не могли ни есть, ни пить. "Нужно было очень много бегать, изучать сложную хореографию драк, движения пилотов в Егере. Фильм научил меня гораздо более сильной дисциплине. Это очень большой опыт работать с такими профессионалами на съемочной площадке", - отметила актриса.

"Тихоокеанский рубеж: Восстание" - это продолжение известной франшизы от продюсера Гильермо дель Торо.

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