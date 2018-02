Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA Premier в Дубае.

Как сообщается на странице WTA в Twitter, украинка обыграла спортсменку Анжелику Кербер из Германии со счетом 6:3, 6:3.

Матч длился 1,5 часа, за это время Свитолина выполнила четыре подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и 6 раз взяла чужую подачу. На счету Кербер один эйс, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта.

Defending champion @ElinaSvitolina is through to the @DDFTennis final where

she will meet @DKasatkina!



Cruises past Kerber 6-3, 6-3! pic.twitter.com/vfOeDpBuio