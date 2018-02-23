В Государственной миграционной службе и Госпогранслужбе заявили, что не знают, как выполнялась процедура реадмиссии Михаила Саакашвили из Украины в Польшу.

Об этом они заявили в ответ на запрос "Украинских новостей".

Украинским силовикам якобы неизвестно, каким рейсом, по какой цене и какой авиакомпанией отправили Саакашвили из Украины.

В Миграционной службе не ответили на прямые вопросы журналистов и лишь вскользь сказали, что осуществление реадмиссии с использованием чартерных рейсов иностранных авиаперевозчиков не противоречит законодательству.

Казалось бы, Госпогранслужба должна знать больше о том, как человек пересек границу, но нет. Они говорят, что не являются распорядителями информации о процессе выполнения реадмиссии Саакашвили в Польшу.

Фото: ukranews.com

Ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что Саакашвили был отправлен в Польшу чартерным рейсом самолетом с польской регистрацией авиакомпании Jet Story с бортовым номером SP-RDW, а организацией рейса в Украине занималась отечественная компания Sky Handling. По данным журналистов, стоимость перелета составила 8 тыс. евро.

Ранее Печерский суд обязал полицию расследовать похищение Михаила Саакашвили.

Также Саакашвили заявил, что его хочет убить экс-глава МГБ Грузии