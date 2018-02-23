Пограничники и ГМС знают о депортации Саакашвили меньше журналистов
В Государственной миграционной службе и Госпогранслужбе заявили, что не знают, как выполнялась процедура реадмиссии Михаила Саакашвили из Украины в Польшу.
Об этом они заявили в ответ на запрос "Украинских новостей".
Украинским силовикам якобы неизвестно, каким рейсом, по какой цене и какой авиакомпанией отправили Саакашвили из Украины.
В Миграционной службе не ответили на прямые вопросы журналистов и лишь вскользь сказали, что осуществление реадмиссии с использованием чартерных рейсов иностранных авиаперевозчиков не противоречит законодательству.
Казалось бы, Госпогранслужба должна знать больше о том, как человек пересек границу, но нет. Они говорят, что не являются распорядителями информации о процессе выполнения реадмиссии Саакашвили в Польшу.
Фото: ukranews.com
Ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что Саакашвили был отправлен в Польшу чартерным рейсом самолетом с польской регистрацией авиакомпании Jet Story с бортовым номером SP-RDW, а организацией рейса в Украине занималась отечественная компания Sky Handling. По данным журналистов, стоимость перелета составила 8 тыс. евро.
Ранее Печерский суд обязал полицию расследовать похищение Михаила Саакашвили.
Также Саакашвили заявил, что его хочет убить экс-глава МГБ Грузии