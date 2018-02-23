В Украине в субботу, 24 февраля, ожидается небольшой снег и мороз, на дорогах гололед.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Завтра в Украине небольшой снег. На дорогах в некоторых местах гололед. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 10-15°, на севере Левобережья 16-21°, днем 6-11° мороза; в большинстве центральных областей ночью 5-10°, днем 3-8° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

24 февраля в Киеве ожидается небольшой снег. На дорогах в некоторых местах гололед. Температура ночью 11-13°, днем 8-10° мороза.

В ближайшие сутки во Львове небольшой снег. На дорогах в некоторых местах гололед. Температура ночью 12-14°, днем 7-9° мороза.

В Одессе небольшой снег, днем мокрый снег. На дорогах в некоторых местах гололед. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

24 февраля в Днепре небольшой снег. На дорогах в некоторых местах гололед. Температура ночью 6-8°, днем 4-6° мороза.

В Харькове в субботу также небольшой снег. На дорогах в некоторых местах гололед. Температура ночью 14-16°, днем 7-9° мороза.

В ближайшие сутки и в Карпатах небольшой снег. На дорогах в некоторых местах гололед. Температура ночью 11-16°, днем 9-14° мороза.

Как сообщала "Страна", синоптик рассказала, когда в Украине отступят морозы и начнется оттепель

Мы писали, что на время морозов в Киеве откроют 44 пункта обогрева

Ранее на Киев движется арктический холод, в области ожидаются лютые морозы. Документ