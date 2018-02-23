Украина грозит санкциями за выборы президента Российской Федерации в Крыму
Украинский МИД направил России ноту протеста из-за планов провести грядущие выборы президента Российской Федерации на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщил министр Павел Климкин в Twitter.
Если выборы состоятся в Крыму или на Донбассе, Киев угрожает не дать провести их в консульствах и посольстве России в Украине.
"Направили ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного исполнения первых 2 условий", - написал Климкин.
Отдельно он пообещал ввести санкции против причастных к организации выборов.
Фото: twitter.com/PavloKlimkin
Ранее Геращенко предупредила, что Украина заявит о нелегитимности российских выборов в Крыму.
Напоним, Путин отказался от съемок в своих предвыборных роликах.