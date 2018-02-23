Коллегия Минобразования утвердило типовые программы для начальной школы, по которым будут обучаться учащиеся 1-2 классов и которые станут базой для разработки учебников для начальной школы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

“Всего Минобразования рассмотрело две типовые образовательные программы. В ходе общественного обсуждения этих программ в МОН поступило около 400 предложений от педагогов, ученых, родителей и общественных активистов. Их замечания были тщательным образом проработаны и, по возможности, учтены", - отметил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

Таким образом, как отмечается в сообщении, педагогам предлагаются две типовые образовательные программы, каждая из которых разработана в соответствии с новым законом "Об образовании" и Государственным стандартом начального образования.

Педагогический совет заведения самостоятельно будет выбирать, по какой программе вести учебу, а руководитель будет утверждать одобренную педсоветом программу. Кроме того, образовательные программы, разработанные на основе типовых, не будут требовать отдельного утверждения министерством или центральным органом обеспечения качества образования. Это позволит школам самостоятельно определять ход учебного процесса, ориентируясь на формирование ключевых и предметных компетентностей учеников после окончания учебного года.

В содержание программ входит объяснительная записка, типовой учебный план и перечень образовательных отраслей. Также программами определены требования к конкретным ожидаемым результатам обучения, общий объем учебной нагрузки; коротко указано соответствующее содержание учебных предметов или интегрированного курса.

Сейчас МОН готовит приказ об утверждении типовых образовательных программ, после чего они будут обнародованы на сайте министерства, говорится в сообщении.

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