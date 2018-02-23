Во Львове ветеранам Украинской повстанческой армии с марта удвоили доплату к пенсии - до 2 тыс. гривен в месяц. Решение принял исполнительный комитет Львовского горсовета.

По данным мэрии, сейчас во Львове 208 ветеранов УПА, в том числе 205 участников боевых действий УПА.

Львов - единственный город страны, который предоставляет подобные льготы. На государственном уровне льгот ветеранам УПА нет. Поэтому мэр Львова Андрей Садовый поручил направить решение о доплате к пенсии Президенту Петру Порощенко и премьер-министру Владимиру Гройсману: "Чтобы они взяли пример".

Львов предоставляет ветеранам УПА льготы на жилье и жилищно-коммунальные услуги в размере 100% на 1 человека в пределах норм пользования (21 кв. м.)

Также предоставляются льготы по услугам связи в размере 50% абонементной платы за пользование квартирным телефоном и почасовой оплате местных разговоров и установку телефонов на льготных условиях (в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% дополнительных работ).

Кроме этого, предоставляются муниципальные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (пользуется 10 семей).

Напомним, на днях во Львове впервые вместе с официальным флагом на мэрии подняли флаг УПА.

Также ранее львовский горсовет обязал всех продавцов говорить только на украинском.