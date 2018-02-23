Полиция уже задержала убийцу, который зарезал гражданку Украины в Египте. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на свои источники.

Убийцей оказался вор, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что дома никого нет. И когда девушка вернулась раньше, то он достал нож.

На теле девушки были многочисленные ножевые ранения, большинство - в области живота.

Тело девушки родом из Нежина, нашла полиция, когда соседи позвонили с жалобами на неприятный запах.

Всего правоохранители рассматривали более 20 версий трагедии, среди которых и ограбление.

Видео: Youtube.com/ТСН

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