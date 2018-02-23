Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила обнаружение крупной партии кокаина в посольстве России в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"В результате проведенных оперативных действий подозреваемые граждане обоих государств задержаны, в отношении них ведется следствие, и дело впоследствии будет передано в суд", - сказала Захарова.

По ее словам, груз, о котором идет речь, был обнаружен готовым к отправке еще полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе - школьно-жилом комплексе. Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору техническому сотруднику учреждения.

"Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства", - утверждает представитель МИД России.

Накануне аргентинские издания сообщили, что на территории посольства России в Буэнос-Айресе было обнаружено 12 чемоданов с кокаином, который готовился для переправки в Европу. Вес партии составлял почти 400 кг.

Издание Todo Noticias сообщало, что чемоданы с кокаином принес в посольство сотрудник, который вскоре после этого перестал работать в диппредставительстве. Всего, как было установлено, к попытке организовать наркотрафик были причастны пять человек - двое в Аргентине и трое в России. Нескольких подозреваемых удалось задержать.

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