В Украину за 2017 год не пустили более 9 тыс. человек, которых оштрафовали на 12,9 млн гривен. Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

В ходе двух профилактических операций - "Мигрант" и "Граница" - силовики обнаружили 9 тыс. 678 нелегальных мигрантов, принято 9 тыс. 264 решений .

Также ГСМ за год выдала 4 млн 033 тыс. 265 биометрических паспортов и 1 млн 096 тыс. 824 ID-паспортов. В 2016 году биометрические паспорта были выданы 1 млн 509 тыс. 288 украинцам, а ID-паспорта - 280 тыс. 252.

В отчете названы приоритетные направления работы службы на 2018 год. Среди них - автоматизация процессов в сфере миграции, внедрение электронных сервисов, развитие отношений с международными организациями.

Напомним, недавно в Винницкой области полиция отправила на депортацию сразу 62 нелегальных мигранта.

Ранее стало известно, что украинцы вышли в лидеры по отказам во въезде и депортациям в ЕС.