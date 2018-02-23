В Украине вступил в силу Закон, который определяет статус пострадавших участников Евромайдана в 2014 году, атошников и членов семей погибших. Об это сообщает "ЮрЛига".

Согласно документу, пострадавшими участниками революции признаются те, кто был включен в перечень лиц, пострадавших на Евромайдане.

Для этого они должны были обратиться за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 по 30 апреля 2014 года после получения телесных повреждений, который не повлекли инвалидность.

Порядок предоставления статуса пострадавшего участника Революции Достоинства определяется Кабинетом Министров. Также Кабмин установит порядок изготовления и выдачи удостоверений "Пострадавший участник Революции Достоинства".

Им предоставляются льготы и другие социальные гарантии: бесплатные лекарства, 75%-ная скидка на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд и т.д.

До получения удостоверения можно пользоваться льготами на основании справки, выданной структурными подразделениями соцзащиты населения районных, районных в городах Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительными органами горсоветов по месту жительства.

Пострадавшими не признаются работники милиции, служащие правоохранительных органах специального назначения, военнослужащие внутренних войск, Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, которые получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие) во время выполнения служебных обязанностей, связанных с событиями Революции Достоинства.

Также Законом предусмотрена возможность получения участником АТО статуса инвалида войны.

Ранее Кабмин выделил 3 миллиона гривен пострадавшим на Евромайдане.

Также в Украине вступил в силу закон о досрочных пенсиях семьям погибших на Евромайдане.