По состоянию на 1 января 2018 года 22 из 28 стран – членов ЕС имеют законодательно установленный размер минимальной зарплаты, только Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция не придерживаются такой практики. Об этом сообщает Eurostat.

Там отмечают, что в странах восточной части ЕС минимальная зарплата составляет, как правило, менее 500 евро, а в его северной части – свыше тысячи евро.

В январе 2018 года в Болгарии этот показатель был самым низким среди всех стран ЕС – €261.

Девять восточноевропейских государств – членов ЕС установили зарплатный минимум на уровне €400-500 в месяц: Литва (€400), Румыния (€408), Латвия (€430), Венгрия (€445), Хорватия (€462), Чехия (€478), Словакия (€480), Эстония (€500) и Польша (€503).

Среди пяти южноевропейских стран – членов ЕС самая высокая минимальная заработная плата выплачивается в Испании – €859. В Португалии "минималка" составляет €677, в Греции - €684, на Мальте – €748, а в Словении –€843.

В странах, расположенных на западе и севере ЕС, минимальная зарплата превышает €1400 евро в месяц: в Великобритании – €1401, в Германии и Франции – €1498, в Бельгии – €1563 евро, в Нидерландах – €1578 евро, в Ирландии – €1614, а в Люксембурге почти две тысячи евро.

Фото: ec.europa.eu/eurostat

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