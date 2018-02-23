Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес.

Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице.

В общей сложности по итогам потасовки в одну из больниц Бильбао было доставлено пять человек (в том числе трое российских фанатов), и примерно в 22.00 по местному времени (23.00 по Киеву) было подтверждено, что жизнь полицейского спасти не удалось.

Видеo: Youtube.com/Tiempo de Juego COPE

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Спартак" на своем поле уступил "Атлетику" со счетом 1:3. В Бильбао москвичи выиграли 2:1, однако по сумме двух матчей вылетели из турнира.

Мы писали, что по итогам матчей Лиги Европы. Динамо и Боруссия идут дальше, Спартак и Наполи вылетают. Все итоги матчей и список участников 1/8