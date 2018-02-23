Дональд Трамп объявил о введении против КНДР самого мощного пакета санкций в истории. Об этом президент США сообщил на Конференции консервативных политических действий, передает BBC.

"Я хочу сказать это, люди спрашивали. Мы ввели сегодня против Северной Кореи самые жесткие санкции, которые когда-либо вводились против страны", - заявил Трамп.

Он надеется, что благодаря этим ограничениям "случится что-то положительное, мы увидим это".

Санкции нацелены против 56 судов, судоходных и торговых компаний, которые помогают Северной Корее избегать ограничительных мер.

Ранее в США заявили, что готовы начать переговоры с КНДР. Но на Олимпиаде КНДР сорвала переговоры с вице-президентом США Пенсом в самый последний момент.