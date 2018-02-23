Причиной гибели пограничника в Львовской области во время учебных стрельб на полигоне стало детонирование боеприпаса РПГ-7В.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона Украины.

Отмечается, что, по предварительной версии, 36-летний прапорщик, получив ранение головы, погиб около 12.30 ч. на территории полигона учебного центра вследствие детонирования боеприпаса РПГ-7В. В прокуратуре отмечают, что происшествие произошло в связи с превышением служебных полномочий руководителем стрельб кинологического учебного центра Госпогранслужбы.

"Руководитель стрельб кинологического учебного центра ГПС Украины, в пгт. Большие Мосты во Львовской области, во время выполнения учебных стрельб, нарушив порядок и технику безопасности во время их проведения, превысил служебные полномочия, чем вызвал гибель военнослужащего по контракту", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное управление Нацполиции Украины во Львовской области, а процессуальное руководство - военная прокуратура гарнизона.

Как сообщала "Страна", во Львовской области задержали руководителя стрельб из-за погибшего на учениях пограничника.

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