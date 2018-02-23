В российском Новосибирске во время праздничного фейерверка в честь Дня защитника Отечества в толпу людей въехал автомобиль Honda. Пока известно о двух погибших: двухлетнем ребёнке и его матери. Пятеро человек пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После этого автомобиль врезался в столб. По предварительной версии, водитель засмотрелся на салют, не уследил за дорогой и потерял управление. Он в ДТП не пострадал.

Видео: vc.com

"Ребёнок 2015 г.р. погиб на месте происшествия, женщина, по предварительной информации мать малыша, скончалась в карете скорой помощи", - говорится в сообщении "Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54".

Видео: 5-tv.ru

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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