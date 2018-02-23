Nissan и DeNA объявили о совместном запуске проекта беспилотного такси Easy Ride в Японии уже этой весной.

Так, в пресс-релизе Nissan говорится, что машины будут передвигаться по району между штаб-квартирой компании и торговым центром Yokohama World Porters в городе Иокогама.

Отмечается, что многие компании, разрабатывающие беспилотные автомобили, делают упор на использование их в качестве такси.

В частности, в этом направлении работают такие компании, как Waymo, Uber и "Яндекс". В перспективе такси на базе беспилотных автомобиле позволит существенно удешевить перевозки - этому поспособствует практически круглосуточная работа каждой машины и отсутствие необходимости платить водителю.

Начиная с 5 марта 2018 года в Иокогаме первые беспилотные автомобили программы Easy Ride станут доступны для всех желающих. В рамках первого пилотного проекта автомобили такси будут двигаться по маршруту протяженностью 4,5 километра между штаб-квартирой Nissan и торговым центром Yokohama World Porters, однако пассажиры смогут через приложение на смартфоне и планшет, установленный в машине, выбирать один из 500 пунктов назначения, расположенных вдоль основного маршрута. За перемещением автомобилей будут наблюдать удаленные операторы.

Также предполагается, что во время поездки пассажиры будут проходить опрос, который поможет DeNA и Nissan улучшить проект. В дальнейшем разработчики планируют улучшить логистику, внедрить поддержку нескольких языков в систему, чтобы к Олимпиаде-2020 в Токио уже представить полноценный сервис такси.

Как мы сообщали, компания Nissan научила "парковаться" комнатные тапочки в отелях.

Ранее "Страна" сообщила, что беспилотные автомобили Hyundai совершили первый самостоятельный заезд по Южной Корее.