Журналисты наведались в арестованное имение экс-генпрокурора Виктора Пшонки. Там сейчас голые стены и гуляет ветер, передает ТСН.

На этот дом чиновник потратил миллионы долларов. Сейчас там находятся непонятные люди в камуфляжной форме, которые говорят, что благодаря им дом вообще сохранился.

Журналистов пустили в имение без проблем. Люди в форме не говорят, кем уполномочены.

Еще со входа в дом видно, что разворовывали здесь абсолютно все: даже сняли ворота с гаража и львов у входа.

Все разграблено до последней розетки, от лестницы на второй этаж остался лишь скелет, сорван даже мраморный подоконник. В бывшей спальне валяются бутылки из-под водки и рамы от картин. Мародеры выгребли все.

После тотального грабежа ожил лишь хлев. Сейчас здесь прибавилось живности. Ее, говорят охранники, разводят для себя. Как грабили богатого соседа, в селе сейчас вспоминают неохотно, а в прокуратуре открещиваются - имели право арестовать только земельный участок и здание.

Напомним, что Пшонка планировал через суд потребовать компенсацию за разграбление своего особняка под Киевом.

Ранее прокуратура отсудила у сына Пшонки охотничьи угодия под Киевом.