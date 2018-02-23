23 февраля студенты морских и транспортных вузов Украины приняли участие в первом, отборочном, этапе образовательного конкурса "Морское дело 2018".

Фонд Бориса Колесникова впервые проводит профильный конкурс для студентов специальностей, связанных с кораблестроением, морским и речным транспортом. Цель проекта - поддержать молодых специалистов, помочь им реализоваться в профессии, показать перспективы и возможности развития.

Открытие "Морского дела" состоялось в конце ноября прошлого года. За три месяца для участия в проекте зарегистрировались 605 участников из 15 вузов Украины. В конкурсе участвуют не только будущие моряки и судостроители, но и учащиеся технических вузов, которые специализируются на сухопутном транспорте и готовы предложить свои стартапы для развития морской и речной отрасли.

На первом этапе конкурсанты демонстрировали знания точных дисциплин - за отведенные полтора часа должны были решить задачи по математике и физике. Президент благотворительного Фонда Борис Колесников отметил, что морской и речной транспорт является важной составляющей инфраструктуры Украины. "На данный момент эта отрасль остро нуждается в фундаментальных реформах, развитии возможностей и повышении эффективности функционирования всех ее субъектов. Важным вопросом остаются и профессиональные кадры – Украине нужны молодые управленцы с нестандартным уровнем мышления и подходом к решению проблем. Сегодняшние студенты морских вузов – завтрашние главы судоходных компаний, портов и компаний, предоставляющих услуги в отрасли", – подчеркнул Борис Колесников.

Во второй тур конкурса "Морское дело" пройдут конкурсанты, набравшие наивысшие баллы на первом этапе. В марте их ожидает тестирование по иностранному языку, а в апреле финалисты презентуют перед членами жюри собственные проекты стартапов и стратегии развития морской и речной сферы.

В финале эксперты выберут 30 целеустремленных и талантливых студентов. В июне победители посетят Международную выставку судостроительной промышленности и морского дела Posidonia 2018 в Афинах. На престижном форуме учащиеся украинских вузов ознакомятся с последними достижениями глобального мирового морского рынка.

"Я настроен на успех и хочу сделать все возможное, чтобы победить в конкурсе и посетить форум Posidonia 2018. Дело не столько в поездке в Грецию, сколько в возможности широко взглянуть на свою специальность и будущую профессию, не в условиях нашей страны, а с перспективой, увидеть достижения крупных компаний в судостроении и судовом оборудовании, оценить их сервис и возможности для смежных направлений бизнеса, ознакомиться с научно-исследовательскими и конструкторскими проектами, оборудованием для навигации и радиолокации, познакомиться с ведущими мировыми специалистами. Все это - инвестиция в мое будущее и будущее моей страны, и первый шаг я сделал уже сегодня", - рассказал Владислав Лепетун, конкурсант из Одесского мореходного училища им. А. И. Маринеско.

Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова реализует ряд образовательных конкурсов для целеустремленной молодежи – проекты "Авиатор", "Архитектор", "Агро" и "Пищевые технологии".

На данный момент на сайте организации студенты железнодорожных и транспортных вузов могут зарегистрироваться для участия в конкурсе "Железнодорожник 2018" с призовой поездкой на профильную выставку в Германию.