Инженеры NASA провели тест двигателя RS-25 NASA для крупнейшей ракеты современности Space Launch System или SLS.

Двигатель Aerojet Rocketdyne достиг рекордной мощности в 113 процентов от номинальной мощности в течение 50 секунд.

"Повышенные требования к нагрузке для RS-25 - это лишь одно из многих изменений в производительности ракеты SLS, которое будет способствовать достижению целей и задач нашей страны в области космической разведки", - цитируют директора программы Дэна Адамски в пресс-релизе выпущенном компанией.

SLS станет самой мощной ракетой в мире, когда она начнет действовать, и опередит Saturn V, который отвез астронавтов на Луну. По мере своего развития Space Launch System обеспечит максимальную в истории грузоподъемность, что позволит выполнить миссии на Луне, и продвинуться дальше в Солнечную систему.

Видео: NASA.gov

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