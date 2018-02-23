Вице-спикер Сейма Польши, председатель клуба правящей партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий заявляет о возможном внесении поправок в закон об Институте национальной памяти и отмечает, что его части, касающейся украинцев, нужна определенная умеренность, пишет "Польское радио".

"Похоже, что изменения Закон об ИНП были правильными, поскольку до сих пор у польского государства не было инструментов для преследования подобных преступлений и теперь оно получает определенный инструмент, теоретическую возможность преследования лиц, которые лгут о польской истории", - заявил Терлецкий в четверг.

При этом, по его словам, в "украинской части закона возможно определенное уточнение".

"Этой украинской части, по правде говоря, больше всего нужна определенная умеренность. Закон пролежал год в ящиках именно в связи с расширением категорий, добавлением слов, увеличением юридической путаницы. Казалось, что в конце этого лежания документ не будет очень чувствительным, хотя эта украинская часть для украинцев является тяжелой. Но Украина также приняла подобный закон, хотя там речь не идет о мере наказания, однако речь идет о преступлении за то, что кто-то ставит под сомнение заслуги тех, кто боролся с коммунистами, но также совершал преступления против поляков", - сказал Терлецкий.

Ранее в интервью еженедельнику Sieci Терлецкий сказал, что "закон лежал на полке в течение целого года в связи с украинским, а не израильским вопросом". "Вогнал в это нас движение Кукиз-15, который постоянно пытался обострить поправки по делу Украину, не соглашаясь на любую мягкую форму", - отметил он.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание.

В то же время глава Польского государства опротестовал положения обновленного закона об ИНП, в которых использованы обороты "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Он также заявлял о планах обратиться в конституционный суд Польши с просьбой дать оценку нововведениям, таким образом, не исключив, что в закон еще могут быть внесены изменения.

Как сообщала "Страна", ранее Вятрович недоволен, что Польша не осуждает вандализм против украинских памятников.

Мы писали, что Польша возмутилась невыполнением Украиной "исторических" договоренностей.



