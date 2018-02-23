Вице-спикер Сейма Польши, председатель клуба правящей партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий заявляет о возможном внесении поправок в закон об Институте национальной памяти и отмечает, что его части, касающейся украинцев, нужна определенная умеренность, пишет "Польское радио". 

"Похоже, что изменения Закон об ИНП были правильными, поскольку до сих пор у польского государства не было инструментов для преследования подобных преступлений и теперь оно получает определенный инструмент, теоретическую возможность преследования лиц, которые лгут о польской истории", - заявил Терлецкий в четверг.

При этом, по его словам, в "украинской части закона возможно определенное уточнение".

"Этой украинской части, по правде говоря, больше всего нужна определенная умеренность. Закон пролежал год в ящиках именно в связи с расширением категорий, добавлением слов, увеличением юридической путаницы. Казалось, что в конце этого лежания документ не будет очень чувствительным, хотя эта украинская часть для украинцев является тяжелой. Но Украина также приняла подобный закон, хотя там речь не идет о мере наказания, однако речь идет о преступлении за то, что кто-то ставит под сомнение заслуги тех, кто боролся с коммунистами, но также совершал преступления против поляков", - сказал Терлецкий.

Ранее в интервью еженедельнику Sieci Терлецкий сказал, что "закон лежал на полке в течение целого года в связи с украинским, а не израильским вопросом". "Вогнал в это нас движение Кукиз-15, который постоянно пытался обострить поправки по делу Украину, не соглашаясь на любую мягкую форму", - отметил он.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание. 

В то же время глава Польского государства опротестовал положения обновленного закона об ИНП, в которых использованы обороты "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Он также заявлял о планах обратиться в конституционный суд Польши с просьбой дать оценку нововведениям, таким образом, не исключив, что в закон еще могут быть внесены изменения.

Как сообщала "Страна", ранее Вятрович недоволен, что Польша не осуждает вандализм против украинских памятников.

Мы писали, что Польша возмутилась невыполнением Украиной "исторических" договоренностей.

Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!