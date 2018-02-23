Сестра Ким Кардашьян одним постом обвалила акции Snapchat более, чем на миллиард долларов
Сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер написала, что больше не заходит в Snapchat, и это спровоцировало падение акций приложения.
"Есть еще кто-нибудь, кто больше не открывает Snapchat? Или я одна такая?" – написала американская модель в Twitter.
Фото: twitter.com/KylieJenner
На следующий день стоимость акций Snapchat упала на 6,1%, потеряв 1,3 млрд долл, заметил Bloomberg.
Агенство называет Кайли Дженнер влиятельным пользователем Snapchat и других социальных сетей, с 2015 года аккаунт модели оставался самым популярным в приложении.
Эксперты признают, что заявление Дженнер оказало негативное влияние на инвесторов и спонсоров.
Впрочем, не только заявление Дженнер поспособствовало обвалу акций соцсети. Аналитик компании Citigroup Марк Мэй понизил рейтинг акций Snap Inc после того, как увидел "значительный рывок вниз", ставший следствием многочисленных негативных отзывов пользователей о редизайне приложения. По его мнению, дальнейшие отзывы и обзоры могут привести лишь к негативным финансовым результатам для компании.
Напомним, что недавно суррогатная мать родила для Ким Кардашьян и Канье Уэста третьего ребенка.