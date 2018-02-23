В Киеве на перекрестке Тургеневской и Полтавской, недалеко от Минюста в центре столицы, произошло серьезное ДТП с опрокидыванием. Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Столкнулись автомобили Toyota и Volkswagen. Информация о пострадавших пока уточняется.

Судя по фото, в результате удара бусик Volkswagen оказался перевернут на бок.

Фото: t.me/KyivOperativ

Напомним, ранее в Киеве произошло серьезное ДТП на Гаванском мосту с участием автомобиля Uber. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda, не справился с управлением и въехал в столб. В срочном порядке он был госпитализирован с различными травмами.

Как оказалось позже, водитель 8 февраля этого года был лишен водительских прав по статье 130 КУпАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

Также мы публиковали видео с места смертельного ДТП в Киеве, где погиб водитель "Шкоды".