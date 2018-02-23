Со второй попытки Киевсовет выделил 25 млн на финал Лиги чемпионов
Киевсовет со второй попытки таки выделил 25 млн гривен на проведение в мае финала Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает пресс-служба горсовета, решение поддержали 82 депутата.
Деньги на подготовку столицы к главному футбольному событию года заложили в городской целевой программе "Молодежь и спорт столицы" на 2016-2018 годы.
25 млн должны потратить на инфраструктуру, безопасность и благоустройство. Остальные расходы берет на себя УЕФА.
На финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин ожидается прибытие 120 тыс. гостей, как иностранных, так и внутренних.
Ранее в UEFA рассказали, как Киев готовится к финалу Лиги Чемпионов.
Напомним, что к финалу Лиги чемпионов в Киеве обустроят фан-зону на Крещатике.
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