В "Укравтодоре" предлагают увеличить суммы штрафов за превышение скорости, а также усилить штат полиции, чтобы сократить смертность на украинских дорогах. Об этом сказал и. о. главы ведомства Славомир Новак, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам не хватает полиции, которая бы штрафовала нарушителей скоростного режима. Мы можем прописать ограничение в 40, 50, 60 км/ч, но если некому штрафовать за превышение скорости, то закон не будет работать. Это первоочередная задача - усиление полиции и увеличение штрафов", - заявил Новак.

Также он предлагает построить автоматическую систему контроля скорости, изменить закон о фотофиксации.

"Только так мы получим реальный результат относительно нарушения скоростного режима и сокращения смертности. Но я осознаю: это непопулярное мнение, особенно среди водителей", - отметил глава "Укравтодора".

Он сравнил украинский опыт с европейски.

"Если есть возможность и дорога - на две-три-четыре полосы, то, конечно, можно увеличить скорость на ней. Мы предложили основное общее условие по дорогам в населенных пунктах: с 60 км/ч снизили до 50 км/ ч. В других странах, например в ЕС, идут переговоры на предмет снижения еще с 50 км/ч до 30 км/ч в специальных зонах, в центре городов", - сказал Новак.

Ранее в МВД сообщили, когда в Украине введут видеофиксацию нарушений правил дорожного движения.

Также "Страна" рассказывала, что думают украинцы о введенном с Нового года ограничении скорости до 50 км/час. "Большинство продолжает летать".