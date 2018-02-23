Осадки в виде обильного снега наблюдаются Акимовском и Мелитопольском районах Запорожской области. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в области.

Осадки в виде обильного снега наблюдаются в Акимовском, Мелитопольском, Васильевском, Каменско-Днепровском районах. Также снежит в Михайловском и Пологовском районах.

Для обеспечения безопасного проезда автотранспорта на дорогах проводится работы по расчистке и обработки автодорог протиожиледнимы материалами. Для выполнения работ задействовано 39 дорожных рабочих и 34 единицы спецтехники.

Отмечается, что в период ухудшения погодных условий все дорожные организации находятся в режиме круглосуточного дежурства.

Водителей просят быть внимательнее и не мешать работе снегоуборочной техники.

Служба автомобильных дорог в Запорожской области рекомендует водителям в связи с изменчивостью погодных условий по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, а в случае острой необходимости - собираться в дорогу ответственно.

"Обязательно проверьте техническое состояние авто, позаботьтесь об установке на своих автомобилях шин с зимним рисунком протектора и запас топлива", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики посоветовали готовиться к холодной и снежной погоде в ближайшее время.

Напомним, вечером в пятницу центр Киева погрузился в пробки.