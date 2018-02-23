Задолженность киевлян за тепло по состоянию на 1 февраля перевалила за 5 миллиардов гривен. Как сообщает "Киевэнерго", за месяц задолженность за использованную тепловую энергию увеличилась на 10% (466 млн гривен).

Самые большие долги за тепло, отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" зафиксированы у населения и жилищно-эксплуатационных организаций столицы - 2,8 млрд и 800 млн гривен соответственно.

Также выросли и долги за отопление и горячую воду государственного бюджета.

В частности на 1 февраля задолженность по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию достиг 946 млн гривен, а задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 131,7 млн гривен.

Фото: kyivenergo.ua

Напомним, что долг столицы за электроэнергию достиг 807 млн гривен.