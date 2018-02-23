В пятницу вечером центр Киева застрял в жутких пробках. Фото
К концу рабочего дня пятницы пробки в столице составили 6 баллов по данным сервиса "Яндекс.Пробки".
В частности, в центре Киева в обеих направлениях стоит бульвар Шевченко.
Движение также затруднено по улице Саксаганского, Владимирской, Пушкинской, Хрещатик, Большой Житомирской и Набережно-Крещатицкой улице, а также в районе ж/д вокзала.
Движение ограничено по улице Богдана Хмельницкого и Парковой дороге.
Фото: yandex.ua/maps
Так, из-за ДТП в районе Большой Окружной дороги огромная тянучка образовалась от Борщаговки в направлении Жулян.
Также ДТП затруднили передвижение авто по Большой Житомирской, Глыбочицкой и Полтавской, а также на Бульваре Дружбы народов.
На левом берегу проезд по дорогам относительно свободен.
Согласно данным сервиса, ситуация на дорогах улучшится после 19 часов.
Напомним, синоптики советуют готовиться к холодной и снежной погоде с этих выходных.
Еще отметим, что на время морозов, которые начнутся в Киеве уже с завтрашнего дня, будут открыты 44 пункта обогрева.