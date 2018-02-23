Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская направила обращение в Главное управление Нацполиции в Киеве о проведении служебного расследования по факту принудительного раздевания девушек в суде перед допросом Порошенко.

"21 февраля 2018 года с целью принятия мер безопасности во время рассмотрения дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева правоохранители проводили дополнительный осмотр женщин-посетительниц, в частности журналисток. Женщин обязывали снимать верхнюю одежду. При этом на пятом этаже, где находился зал заседаний №15 и рассматривалась вышеуказанные дело, некоторых женщин просили пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату, обнажиться и продемонстрировать отсутствие надписей на теле. При этом мужчин-посетителей правоохранители просили показывать вещи и документы", - сообщается на странице омбудсмена в соцсети Facebook.

По словам Лутковской, действия полиции свидетельствуют о "дискриминации женщин".

Омбудсмен просит руководство Нацполиции провести информационно-разъяснительную работу с сотрудниками полиции о недопустимости дискриминации в своей работе.

Фото: facebook.com/ombudsmanUA/

В свою очередь, в Управлении госохраны уже заявили, что не давали отдельных указаний по особой проверке женщин, в том числе представительниц СМИ, в Оболонском райсуде и не осуществляли таких проверок самостоятельно.

"УГО категорически осуждает такие действия отдельных правоохранителей и просит прощения за их возмутительное поведение",- заявили в ведомстве.

Как сообщала "Страна", журналистка рассказала, как полицейские осмотрели ее в Оболонском суде: "У женского рода есть такой предмет как две сиськи"

А журналист "Страны" написала заявление в полицию из-за незаконного досмотра на суде по Януковичу.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар назвала недопустимыми досмотры с раздеванием журналисток в суде по Януковичу.