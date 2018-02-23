На зимней Олимпиаде-2018, что проходит в городе Пхенчхан (Южная Корея), 23 февраля разыграны четыре комплекта наград и "бронза" в мужском керлинге.

В общем зачете Игр на первом месте удержалась команда Норвегии, у которой 13 золотых медалей, но на пятки ей наступает сборная Германии - тоже 13 медалей наивысшего достоинства, но на 7 серебряных медалей меньше, а третье место у команды Канады - 10 золотых медалей.

На четвертое место вышла сборная США - 8 золотых наград. Сборная Нидерландов на пятом месте с таким же числом наград наивысшего достоинства, но серебряных медалей у европейской команды на одну меньше

Фигурное катание (женщины): Произвольная программа

Алина Загитова (Россия) Евгения Медведева (Россия) Кейтлин Осмонд (Канада)

Фристайл (женщины): Ски-кросс

Келси Серва (Канада) Бриттани Фела (Канада) Фанни Смит (Швейцария)

Керлинг (мужчины): Матч за 3-е место

Швейцария

Конькобежный спорт (мужчины): 1000 м

Кьелд Нюйс (Голландия) Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) Ким Тхэ Юн (Южная Корея)

Биатлон (мужчины): Эстафета

Швеция Норвегия Германия

Зимняя Олимпиада 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года. Всего на зимних Играх будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта.

На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.