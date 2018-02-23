Олимпиада 2018, день 14. Все медали дня 23 февраля на Играх, где разыграны 4 комплекта наград
На зимней Олимпиаде-2018, что проходит в городе Пхенчхан (Южная Корея), 23 февраля разыграны четыре комплекта наград и "бронза" в мужском керлинге.
В общем зачете Игр на первом месте удержалась команда Норвегии, у которой 13 золотых медалей, но на пятки ей наступает сборная Германии - тоже 13 медалей наивысшего достоинства, но на 7 серебряных медалей меньше, а третье место у команды Канады - 10 золотых медалей.
На четвертое место вышла сборная США - 8 золотых наград. Сборная Нидерландов на пятом месте с таким же числом наград наивысшего достоинства, но серебряных медалей у европейской команды на одну меньше
Фигурное катание (женщины): Произвольная программа
- Алина Загитова (Россия)
- Евгения Медведева (Россия)
- Кейтлин Осмонд (Канада)
Фристайл (женщины): Ски-кросс
- Келси Серва (Канада)
- Бриттани Фела (Канада)
- Фанни Смит (Швейцария)
Керлинг (мужчины): Матч за 3-е место
- Швейцария
Конькобежный спорт (мужчины): 1000 м
- Кьелд Нюйс (Голландия)
- Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия)
- Ким Тхэ Юн (Южная Корея)
Биатлон (мужчины): Эстафета
- Швеция
- Норвегия
- Германия
Зимняя Олимпиада 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года. Всего на зимних Играх будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта.
На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.
Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.